أحمد الطاهرى : الرئيس السيسى أحيا الدور المصرى فى إفريقيا 

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أحيا الدور المصرى فى القارة الإفريقية، مضيفًا أن العلاقات المصرية الإفريقية مرت بمراحل مختلفة خصوصًا بعد ثورة 30 يونيو.





وأوضح الطاهرى خلال حديثه فى برنامج "60 دقيقة"، الذى يُعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن أحد الملفات التى بدأت من الصفر هو ملف "العلاقات المصرية - الإفريقية" بعد تولى الرئيس السيسى، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإفريقية، منذ ثورة يوليو 52 وحتى ثورة يونيو لها ثوابت، فمصر تعتز بهويتها الإفريقية، كما أن إفريقيا تُرحب بالحضور المصرى. وتابع الطاهرى: "أنه خلال فترة الرئيس عبدالناصر كان الخطاب المصرى يدعم جماعات التحرر فى إفريقيا، إلا أنه بعد نكسة 1967 انشغلت مصر داخليا بمهمة تحرير الأرض حتى انتصار أكتوبر، وبعد مفاوضات السلام 1979 وصف عدد من المفكرين المحسوبين على اليسار "معاهدة السلام" أنها أحد أسباب فقدان مصر تأثيرها فى إفريقيا".

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