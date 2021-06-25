فيديو.. لميس جابر: الحملة الفرنسية فى مصر ارتكبت أفعالا بربرية

وواصلت لميس جابر، خلال برنامج "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، ما وصفه شحاتة عيسى، بأن النساء والأطفال كان مقامهم أسفل الحواصل والعقودات تحت طباق الأبنية، ولم يصب حيا من أحياء القاهرة مثلما أصيب حى بولاق، فقد زادت نكبته عن كل وصف وارتكب فيه الفرنسيين من الفظائع والمنكرات ما يشيب لها الولدان ولا يرتكبها سوى البرابرة المتوحشين الأندال.
وأكدت أن الجبرتى قال: "هجموا على بولاق من ناحية النيل ومن ناحية بوابة أبوالعلا، وقاتل أهل بولاق بآخر جهدهم ورموا بأنفسهم فى النيران حتى تغلب الفرنسيين عليهم وحاصروهم من كل جهة، وقتلوا منهم بالحرق والقتل وأيضا بالسلب والنهب وملكوا بولاق وفعلوا بأهلها ما تشيب من هوله النواصى، وصارت القتلى مطروحة فى الطرقات والأزقة، واحترقت الأبنية والقصور وكذلك أطارف الحى، وهرب كثير من الناس بعدما أيقنوا من الهزيمة واتجهوا إلى الجهة القبلية، ثم أحاط الفرنسيين بالبلد ومنعوا من يخرج منها، واستولوا على البيوت بما فيها من أموال ونساء وصبيان وبنات ومخازن للغلال من سكر وكتان وأرز والأدهان وأصناف عطرية".
وعلقت: "ده كلام الجبرتى عن اللى عملوه الفرنسيين المتحضرين أوى بتوع الحرية فى مصر، غير الحرق والقتل والنهب والسرقة وخطف الستات والأطفال والبنات، حاجة تعر".
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