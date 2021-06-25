فيديو - لميس جابر تحكى قصة بناء مسجد السلطان أبوالعلا

جدة - نرمين السيد - واصلت الإعلامية لميس جابر، حديثها خلال برنامج "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية الحياة اليوم، عن أهم المعالم الدينية فى مصر وأهميتها التاريخية، وسلطت الضوء على قصة بناء مسجد السلطان أبوالعلا.





وقالت جابر إن فخر الدين محمد، أحد موظفى الدولة، من بنى مسجد السلطان أبوالعلا، مضيفة أن من أهم صفاته أنه كان عادلا، لدرجة أنه ترقى فى جميع المناصب حتى وصل لمنصب "ناظر جيش".

وأوضحت أنه كان مشهورًا عنه وقوفه ضد الظلم والقرارات الخاطئة، لدرجة أن السلطان ناصر الدين بن قلاوون طرده فى أحد المجالس بسبب اعتراضه على بعض قراراته.

وذكرت أن فخر الدين بنى مستشفى فى نابلس وأخرى بمنطقة الرملة بدولة فلسطين، كما بنى 3 مساجد لم يتبق منهم غير مسجد واحد فقط، تغير اسمه إلى السلطان أبوالعلا بعد دفن أحد الشيوخ الصالحين بداخله عام 1486 يدعى "السلطان أبوالعلا"، وكنيته بأبوالعلاء خصوصًا أن الشعب رفعه إلى درجة "ولى".

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