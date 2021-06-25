نشرة أخبار الزمالك اليوم: احتقال لاعبي الفريق بالونش وزيزو.. ملخص مران الفارس الأبيض استعدادا للمقاصة.. وأخر التطورات داخل القلعة البيضاء

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شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة العديد من الأحداث والأخبار ،لعل أبرزها احتفال اللاعبين بتجديد عقدي محمود حمدي الونش واحمد سيد زيزو لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأبيض، ويستعرض دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك اليوم.

احتفال الزمالك بلاعبي الفريق الاول بعد التجديد

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمحمود حمدي “الونش” وأحمد سيد “زيزو” لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة.

وقام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي لزيزو والونش قبل انطلاق التدريبات ومصافحتهما بعد تجديد الثنائي للقلعة البيضاء.

امام عاشور يكشف حقيقة اصابته

كشف إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء عن حجم الإصابة التي تعرض لها مؤكدا أن الكدمة التي تعرض لها في الظهر ليست مقلقة.

وقال عاشور في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك أنه حصل على راحة لحين الاطمئنان على موضع الإصابة، من أجل المشاركة في التدريبات بعد التعافي منها، مشددا على أن الإصابة ليست مؤثرة.

اسامة نبيه يشيد بتجديد زيزو

أشاد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتمديد عقد أحمد سيد “زيزو”صانع ألعاب الفريق.

وقال نبيه في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك: “نجاح اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء في تمديد عقد زيزو ومن قبله الونش كان رائعا بالنسبة لنا كجهاز فني للحفاظ على العناصر الأساسية للفريق”.

و اضاف نبيه: “زيزو لاعب مهم في الزمالك، وستكتمل مسيرته بتحقيق مزيد من البطولات مع النادي، بداية من بطولة الدوري هذا الموسم”.

واختتم المدرب العام تصريحاته قائلا: “سياسة الحفاظ على نجوم الفريق مهمة وضرورية”.

ملخص مران الزمالك اليوم

حصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة.

وخاض الظهير الأيمن تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي بسبب الإجهاد.

واقام يوسف إبراهيم “أوباما” وسيف الدين الجزيري ومحمود علاء لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بفقرة خاصة بعد انتهاء التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة بملعب النادي، بالتدرب على ركلات الجزاء.

وسدد اللاعبون الثلاثة ركلات الجزاء على محمد عواد حارس مرمى الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.