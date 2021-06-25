/637302/النور-قطع-مفاجأة-غريبة-حدثت-في-الدوري-الممتاز

حدثت حالة فريدة من نوعها أثناء مباراة فريق أسوان وفريق وادي دجلة، ضمن منافسات بطولة الدوري العام، حيث تم انبطع التيار الكهربائي عن الملعب بعد مرور أقل من خمسة عشر دقيقة من زمن المباراة، ولم يوضح أحد من المسؤلين عن تنظيم المباراة سبب انقطاع النور عن الملعب ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

انقطاع التيار عن الدوري

وتعد هذه الحالة، سقطة بالنسبة للقائمين عن تنظيم المباراة، حيث أنه من المفترض وضع خطط بديلة في حالة حدوث أي شيئ غير مألوف عن العادة، ولكن ما حدث في مباراة فريق أسوان وفريق وادي دجلة، هو شيئ يدل على عدم المهنية لدى القائمين على تنظيم المباراة. لا بد من التخلص من مثل تلك السقطات، إذا كنا حقا نريد أن يصبح الدوري المصري من أفضل الدوريات في المنطقة، حيث لا بد من محاسبة من تسبب في وصولنا إلى تلك الحالة، حتى يكون عبرة لغيره إذا تهاون أو قصر في عمله، ولكننا إذ لم نحاسب الكتسبب في ذلك فظيظل "النور يقطع".

أهداف المباراة بين الفريقين

وتقدم فريق أسوان برباعية مقابل هدف، وأحرز الأهداف محمد رضا بوبو، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية، وأحرز الهدف الثاني بوبو أيضا بعد ١١ دقيقة من عمر المباراة، وسجل الهدف الثالث أحمد سعيد محمد من ضربة جزاء، ثم قام أحمد عاطف بإحراز الهدف الرابع، وفي المقابل أحرز أحمد عبدالظاهر الهدل الوحيد لفريق وادب دجلة. ويسعى فريق أسوان بقيادة رضا عبدالعال المدير الفني للفريق، بتحقيق الفوز على فريق وادي دجلة، لتثبيت قدم الفريق بي بطولة الدوري الممتاز، والإبتعاد عن منطقة الخطر. يرغب فريق أسوان في تعويض الخسارتين الذي تعرض لهم الفريق في أخر مباريته في بطولة الدوري العام، حيث خسر فريق أسوان أمام فريق الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، كما انتهت مباراة أسوان والزمالك بفوز الفارس الأبيض بثلاث أهداف دون رد. وعلى الجانب الأخر يسعى فريق وادي دجلة في الغوز بالمباراة، حيث لم يفز فريق وادي دجلة بأي مباراة في أخر ٧ لقاءات خاضهم الفريق، حيث تعادل في ٣ مباريات وخسر في ٤.

تشكيل فريق أسوان أمام فريق وادي دجلة في الدوري العام

في حراسة المرمى: مسعد عوض. في خط الدفاع: محمد رزق، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم القاضى. في خط الوسط: هيثم الفيل، أحمد صغيرى، سولمون منساه. في خط الهجوم: مصطفى البدرى، مصطفى دويدار، كريم الطيب. تشكيل فريق وادي دجلة أمام فريق أسوان في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف. في خط الدفاع: رجب عمران، خالد رضا، محمود مرعى، محمد هلال. في خط الوسط: اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، عمرو صالح. في خط الهجوم: رفيق كابو، أحمد بيكهام، محمد رضا.