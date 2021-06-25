أخر تطورات مباراة الأهلي والترجي.. الزي الرسمي للفريقين.. رسائل جماهير الترجي تثير غضب المارد الأحمر.. ومحمد بن رمضان يثير الجدل

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام فريق الترجي التونسي، ضمن منافسات دور الإياب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم ٢٠٢٠/٢٠٢١ ويرصد دوت الخليج أخر تطورات مباراة الأهلي والترجي.

الزي الرسمي للنادي الأهلي أمام فريق الترجي

ويرتدي المارد الأحمر زيه التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس مرمى الفريق الطاقم الأزرق السماوي.

الزي الرسمي لفريق الترجي أمام الأهلي

وفي المقابل يرتدي فريق الترجي التونسي، الزي الثاني للفريق، والمكون من القميص الأزرق والشورت الأزرق، بينما يرتدي حارس مرمى الفريق الطاقم الأخضر، وذلك وفقا للقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الفني للمباراة، والذي عقد اليوم الجمعة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

الإجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

وحضر الإجتماع العديد من مسؤولين الفريق الأحمر، وفريق الترجي التونسي، حيث حضر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري بالفريق، وعمرو محب مترجم الفريق، ورأفت إبراهيم وأحمد فوزي ووائل محمد ومحمد أسامة.

وفي المقابل حضر من فريق الترجي التونسي، رياض بن نور مدير الكرة بالفريق، ودريدي خميس إداري في فريق الترجي، كما حضر معز بوراوي، ممثل اتحاد الكرة التونسية، وأيضا حضر الإجتماع طاقم تحكيم المباراة، ومصطفى طنطاوي المنسق الإعلامي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم"الكاف".

الجدير بالذكر أن جماهير فريق الترجي التونسي أثارت غضب جماهير النادي الأهلي، وذلك من خلال لافتات تحمل رسائل تقلل من المارد الأحمر، حيث حمل بعض مشجعين فريق الترجي التونسي لافتة تحمل"نحن أبطال إفريقيا والأهلي مجرد تلميذ".

وقال محمد بن رمضان: " عاقدون العزم على القيام بردة فعل قوية أمام الأهلي في القاهرة من أجل تحقيق نتيجة قوية للعودة بالتأهل".

تصريحات قائد الترجي التونسي

وقال:"ندرك جيدًا أن المباراة ستكون صعبة ونعرف ما ينتظرنا هنا في القاهرة من صعوبات لذلك نحرص علي استغلال كل الوسائل المتاحة.

وتابع:" نعلم أن المباراة لن تكون سهلة لذلك سنحرص على أن نقدم كل ما لدينا فوق الميدان لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى تونس ببطاقة التأهل ، وبإذن الله لن نخذل جماهيرنا ونعدهم بتحقيق ما ينتظروه منا".

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي في خط الدفاع: أكرم توفيق- أيمن أشرف_ بدر بانون- علي معلول. في خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج، عمرو السولية في الخط الأمامي: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، صلاح محسن، في خط الهجوم: محمد شريف. التشكيل المتوقع لفريق الترجي التونسي أمام الأهلي في حراسة المرمى: معز بن شريفية. في خط الدفاع: إلياس الشتي - خليل شمام - عبد القادر بدران - سامح الدربالي. في خط الوسط الدفاعي: محمد علي بن رمضان - فوسيني كوليبالي. في خط الوسط الهجومي: حمدو الهوني - عبد الرؤوف بن غيث - ويليام توجوي. في خط الهجوم: خالد عبد الباسط