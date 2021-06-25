أحمد الطاهرى : دور مصر تراجع إفريقيًا وقت حكم الجماعة الإرهابية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن القارة الإفريقية تغيرت خلال السنوات الماضية وأصبحت حاجتها للتنمية ملحة وضرورية، خصوصًا أن عددًا من الدول الإفريقية دخلت فى حروب داخلية استنزفتها اقتصاديًا.





وأضاف الطاهرى خلال حديثه فى برنامج "60 دقيقة"، الذى يُعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه منذ منتصف التسعينيات حتى أحداث يناير غابت الدبلوماسية المصرية الرئاسية فأثرت بشكل سلبى على سيكولوجية العلاقة. وأضاف أنه بعد أحداث 2011، وقع خلل وتراجع فى العلاقات "المصرية - الإفريقية" خصوصًا بعد واقعتين عقب وصول جماعة الإخوان الإرهابية لحكم مصر، أولهما تناول جماعة الإخوان لملف سد النهضة وبثه على الهواء مباشرة بالشكل الذى وضع مصر فى خانة الدولة "العدو"، والواقعة الثانية عندما واجهت مالى الإرهاب وخرج الموقف المصرى عكس السياق الدولى وجرى ترجمته بانحياز مصر إلى الإرهاب، مشيرة إلى "نحن نحمد الله على ثورة 30 يونيو التى أعادت مصر إلى إفريقيا".

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