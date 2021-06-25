فيديو - باحث بالمصرى للدراسات لـ«الطاهرى»: مصر دخلت بقوة فى تنمية إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال محمود سلامة، الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر امتلكت استراتيجية لإعادة دورها فى إفريقيا من جديد، خصوصًا عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى ببرنامج "60 دقيقة"، الذى يُعرض على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن دور مصر كان مؤثرًا على أرض الواقع أهمها بناء السلام من خلال مبادرة "إسكات البنادق"، وتحقيق التنمية الحقيقية فى إفريقيا، كما أن مصر لديها مساهمة قوية جدا فى قوات حفظ السلام بالقارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر دخلت بقوة فى التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية فحجم الاستثمارات وصل وفقًا للرقم المعلن 10.2 مليار دولار. وذكر الباحث بالمركز المصرى للدراسات أن الصراع فى إفريقيا تحول من صراع على الحدود بين الدول إلى صراعات داخلية انقسمت إلى "عرقية ودينية وأيديولوجية". وتابع :" أن الدبلوماسية الرئاسية فى مصر غابت لفترات وعادت منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئاسة". ونوه إلى أن مصر أطلقت برنامجا خاصا لتدريب الشباب الإفريقى بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أن تدريب الشباب الإفريقى فى القاهرة يحولهم إلى سفراء لمصر داخل القارة.

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