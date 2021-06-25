فيديو - أحمد الطاهرى : مصر قادرة على إدارة ملف سد النهضة بما يحقق مصالحها

جدة - نرمين السيد - أجاب الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، على أسئلة عدد من رواد السوشيال ميديا الخاصة بعدم حديثه عن ملف سد النهضة، قائلًا: إن سد النهضة تحدٍ للدولة المصرية والشعب المصرى والأمن والسلم الدولى.





وأضاف الطاهرى خلال برنامجه "60 دقيقة"، الذى يُعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية قادرة على إدارة سياق سد النهضة بما يحقق مصالحها، فمصر كل يوم تكسب أرضا جديدة وتمتلك أدواتها والقدرة فى التعامل مع الملف. وأكد الطاهرى أنه من المقرر إعداد حلقة خاصة بملف السد الفترة المقبلة تحتوى على معلومات، لأن ملف مياه النيل يحتاج إلى متخصصين يتناولون مناقشته.

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