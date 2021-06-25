مفتى الجمهورية: لدينا منهجية للحكم فى قضايا الإعدام لا علاقة لها بأى انتماء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن دار الإفتاء لديها منهجية محددة للحكم فى قضايا الإعدام، موضحًا أن تلك المنهجية لا علاقة لها بأى انتماءات، وإنما يحكمها الإطار الشرعى والقانونى.





وأضاف علام، خلال اللقاء الأسبوعى مع الإعلامى حمدى رزق فى برنامج "نظرة" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن دار الإفتاء لا تلتفت إلى اسم الشخص المحالة قضيته لتأييد حكم الإعدام من عدمه، بل يتم النظر إلى قيد ووصف الجريمة وإدراجها تحت أى باب من الأبواب، حيث يتم تكييفها شرعيًّا، لافتًا إلى أن هذا هو مسلك كل المفتين منذ عهد الشيخ محمد مهدى العباسى، ومن ثم فعلماء الدار فى تجرد تام من هذه المسألة ولا علاقة بالشخص أو انتمائه، وإنما يتم الوقوف عند حجم خطورة الأفكار والجرائم فحسب.

وبشأن شهادة أحد دعاة السلفية فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية داعش إمبابة"، توقف المفتى أمام خطورة تفسيرات فكر الداعية وتأثيره على المتهمين فى القضية، ومنها ما يتعلق بمسألة الكنائس والأضرحة، وقال المفتى: "بعض الدعاة يزعمون أن قضية الأضرحة قائمة على الشرك بالله، ولكن المسلمين براء من هذا الأمر، والأضرحة هى أقبية على ولى من أولياء الله الصالحين تتنزل عليه الرحمات من الله سبحانه وتعالى، وقد حكمنا بمسيرة هذا الشخص من خلال تاريخه المعروف"، مؤكدًا أن زيارة الأضرحة وأولياء الله الصالحين مشروعة ومحببة، ورسول الله قال: "قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"، فما بالك عندما يكون من فى القبر ولى، فى هذه الحالة يصبح الاستحباب أكثر من زيارة القبور على وجه العموم.

وتابع: "هم يزعمون أن هناك قضية شرك، والرسول بشرنا بعكس ذلك وأراد أن يمحوها من الوجود فأمننا فيما بعد بحديثه الشريف الذى قال فيه: إنى لا أخشى عليكم الشرك"، كما أن الصحابة جاءوا إلى مصر والشام، والناس من بعدهم بنوا الأضرحة مع وجود المرجعيات العلمية الكبيرة، قائلًا: "لو سألت أى إنسان بسيط اليوم: هل سيدنا الحسين هو من يتقبل دعاءك؟ فسيقول لك: لا.. الله هو المجيب".

وحول مسألة تحريم بناء الكنائس، أكد أن الليث بن سعد، وهو من أكابر الفقهاء ومعاصر للإمام مالك، كان له دور علمى وآخر اجتماعي، ودوره العلمى يقول لنا بوضوح أنه عند دخول عمرو بن العاص إلى مصر ومحاربته للرومان وقف إلى جواره المسيحيون المصريون واستطاعوا طرد الرومان، كما أعاد الرئيس الأعلى للمسيحيين وقتها، حيث أشار الليث بن سعد إلى أن عدد الكنائس وقتها كان أقل بكثير مما وجدت فى عصر الليث بن سعد آن ذاك، ومن ثم فالكنائس معظمها بُنيت بعد دخول الإسلام.

أما بشأن ما يعرف بمصطلح "الإسلام المصرى"، فقال: إن الإنسان المصرى له سمة خاصة، وكتب عنه جمال حمدان فى كتابه "شخصية مصر"، فالمصرى على دوام التاريخ لم نلحظ منه أى فروقات بين شخص وآخر رغم اختلاف المعتقد، ومن ثم فتجربة مصر فريدة ولا بد أن نعمقها ونتمسك بها أكثر.

وحول كيفية اختراق فكر ابن تيمية للمجتمع المصرى، أوضح مفتى الجمهورية أن ابن تيمية له اجتهادات، ولكن فكره واجتهاداته لها سياق زمنى ولا تصلح لأزمنة أخرى، لأنه يجب ربطها بواقعها، وأى شخص يأخذ عن فكره لا بد أن يربطه بواقعه وزمانه، ويحقق المصالح من وراء هذا المنهج، والدارسون لشخصية ابن تيمية يقولون هذا الأمر، ومن ثم الأخذ عنه بسلخ الأحكام الفقهية دون النظر إلى الزمان أمر خاطئ.

ولفت المفتى إلى أننا فى القرن الـ21 نختلف تمامًا فى نظام الأمن والعلاقات الدولية وغيرها، ومن ثم لا يجب تعميم وسحب الأحكام الفقهية على أى واقع أو زمان، وأزمتنا أننا نقف عند هذه الأطروحات التى طرحت دون أن ننظر إلى الزمان والواقع، وهما أمران أساسيان لتكييف الأحكام الفقهية.

وفى نفس السياق أشار المفتى، إلى أن نواتج فكر ابن تيمية، تم استغلالها من قِبل الجماعات الإرهابية ونزعها من سياقها التاريخى، مثل فكرة دار الإسلام ودار الحرب، حيث تحدث ابن تيمية عن الطائفة الممتنعة، ولكن الجماعات الإرهابية نظروا لها واستغلوها فى وجود صراع حقيقى بين البشرية لمحاربة القضاة والشرطة على اعتبار امتناعهم عن تنفيذ أحكام الله على عكس الحقيقة.

وقال: "لا شك أن فكر ابن تيمية قد أثر بصورة سيئة على الأحكام التى أصدرها، والتى استغلت من قبل الجماعات الإرهابية، حيث وجدت فيه ملاذا وفقهًا يمكن أن ترتكن إليه، وهو على خلاف الفكر العام الذى يتبناه كل المسلمين، كما أن بعض أفكاره أسىء فهمها من قِبل مجموعات إرهابية استغلت الدين للوصول إلى أغراضها الخبيثة وليس فكر ابن تيمية فحسب".