/637303/أبرز-الأرقام-الفردية-في-دور-المجموعات-لبطولة-أمم-أوروبا-ثنائية-بلجيكية-ورأس-برأس-كريستيانو-رونالدو

شهدت لقاءات دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2020، علي العديد من المنافسات الشرسة بين لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة انكسر العديد من الأرقام التاريخية للبطولة، بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبلجيكيين رومارو لوكاكو وكيفين دي بروين، والإيطالي جورجينيو.

ويستعرض تحيامصر أرقام كلا منهم من جميع الجوانب:

لوكاكو منتخب بلجيكا

أرقامه في البطولة: لعب 3 مباريات | 264 دقيقة | سجل 3 أهداف ولم يصنع | حاول 7 مرات على المرمى.

النجم البلجيكي ربما يعيش العام الأفضل له بمسيرته سواء مع مسيرته أو بلجيكا، حيث ساهم في فوز بلاده بثلاثية نظيفة على روسيا.

لوكاكو سجل الهدفين الأول والثالث، وتربع على صدارة الهدافين مع باتريك شيك وكريستيانو رونالدو.

وقدم مستويات طيبة في اللقاء الثاني ضد الدنمارك، لكنه لم يكن بتميز اللقاء الأول.

فينالدوم منتخب هولندا

أرقامه في البطولة: لعب 3 مباريات | 270 دقيقة | سجل 3 أهداف ولم يصنع | مرر 97 كرة من أصل 105 بشكل صحيح.

اللاعب المنضم حديثًا لباريس سان جيرمان، منح برشلونة المزيد من الأسباب للندم على عدم التعاقد معه هذا الصيف.

أداء مميز من نجم ليفربول السابق دفاعيًا وهجوميًا، قام بتتويجه من خلال تسجيل الهدف الأول للطواحين ضد أوكرانيا.

وعاد في لقاء الجولة الثانية بمستويات أقل نسبيًا لكنه لا يزال ضمن الأفضل.

وفي الجولة الثالثة استمر الشكل المبهر له بتسجيل ثنائية في فوز هولندا على مقدونيا الشمالية 3/0.

كيفين دي بروين منتخب بلجيكا

أرقامه في البطولة: لعب مباراتين | 134 دقيقة | سجل هدفًا وصنع هدفين | مرر 95 كرة من أصل 116 بشكل صحيح.

مفعوله بمجرد نزوله لأرض الملعب كان بمثابة مفعول السحر، ونجح في منح فريقه الفوز بكل سهولة.

باتريك شيك منتخب التشيك

أرقامه في البطولة: لعب 3 مباريات | 236 دقيقة | سجل ثلاثة أهداف ولم يصنع | حاول 10 مرات على المرمى | دقة تمريره 74%.

المهاجم التشيكي خطف الأنظار من جميع النجوم ضد اسكتلندا، بعدما أحرز في تسجيل ثنائية في شباك الفريق الخصم.

الهدف الثاني الذي سجله مهاجم لايبزيج من وسط الملعب، يعتبر هو الأجمل بلا منازع حتى الآن في البطولة.

وعاد وكاد يقود فريقه للفوز على كرواتيا لكن الخصم تعادل قبل انتهاء المباراة

رونالدو منتخب البرتغال

أرقامه في البطولة: لعب 3 مباريات | 270 دقيقة | سجل 5 أهداف وصنع هدفًا | حاول 11 مرة المرمى | دقة تمريره 84%.

كالعادة وكما هو متوقع، النجم البرتغالي يتصدر العناوين في مناسبة كبرى، بعد مساهمته في فوز البرتغال على المجر بثلاثية نظيفة.

رونالدو سجل هدفين لفريقه وأصبح الهداف التاريخي لمسابقات اليورو بعدما تخطى الفرنسي ميشيل بلاتيني بفارق هدف.

كما سجل وصنع ضد ألمانيا بالرغم من خسارة فريقه في المباراة، ليتصدر قائمة الأفضل في البطولة حتى الآن.

اللاعب واصل تألقه مرة أخرى أمام فرنسا، ونجح في تسجيل ثنائية، ليعادل رقم علي دائي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية.