عاطف إبراهيم رئيسا للإدارة المركزية للعلاقات العامة بالجمارك

جدة - نرمين السيد - بدأ عاطف إبراهيم مسيرته الوظيفية بجمارك العريش عام 1985 ثم بجمارك نويبع بأقسام تفتيش الركاب والإجراءات والمنافستو ومتابعة السيارات والتعريفة والحاسب الآلى، ثم مديراً للتعريفة ومديراً لجمرك الصادر بالعاشر من رمضان، ومديراً لجمرك الصالحية، ومديراً عاماً لجمارك القاهرة، ثم بمصلحة الجمارك ومديراً عاماً للاتصالات الداخلية، ومديراً للمركز الإعلامى بها.

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