فيديو - أحمد الطاهرى يعرض تقريرًا عن مشروعات مصر التنموية فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وتناول التقرير حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولى الرئاسة عام 2014 على الانفتاح على القارة الإفريقية، كما سعت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى توفير الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة من خلال التدريب والدعم الفنى.

وركز التقرير على دعم مصر لتحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى بالعمل على دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية AFCFTA حيز النفاذ، كما قامت وزارة الرى بإنشاء 5 سدود وحفر 75 بئرًا جوفيًا، وميكنة بئرين لتوفير مياه الشرب بأوغندا.

كما أشار إلى تنفيذ مصر 6 محطات مياه شرب جوفية لتوفير مياه نقية لمواطنى مدينة جوبا بجنوب السودان، وقامت بإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية فى الكونغو الديمقراطية، كما نفذت مشروعا لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى فى أوغندا منذ 1999، وتعمل شركة المقاولون العرب المصرية داخل 23 دولة إفريقية عبر تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنة التحتية.