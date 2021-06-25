الكلمة الأخيرة لموسيماني قبل مباراة الترجي: شباك نظيفة وفوز مستحق

كشف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه لديه أفضلية بسيطة ولكنها ليست ميزة أحياناً لأن تاريخ مواجهات الفريقين تثبت العكس، والمباراة صعبة، وعلينا تعزيز الفوز والخروج بشباك نظيفة.

وقال موسيمانى، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة الترجى غدا السبت فى إياب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، إنه يتوقع أن تكون مباراة مفتوحة من كلا الفريقين، وأتمنى أن نحقق مستوى جيداً، والمباراة تحسم بالنتيجة وليس شرط الأداء، وأن كان يهمنا تقديم أداء قوى، والخصم صعب وفريق قوى ولكن نحن الأفضل ونتمنى التأهل يكون خليف الأهلي.

وشدد المدير الفني للأهلى على أن الفريق يلعب على أرضه من أجل المكسب، مؤكدا أنه لا يفكر بنفسه ولكن تفكيره فى الفريق، مؤكدا أن مدرب الترجى يملك سيرة ذاتية أفضل منه.

وبخصوص الفريق الذى يتمنى مواجهته فى النهائي، أكد موسيمانى أنه سيتحدث عن ذلك بعد تأكيد الصعود للنهائى، لأنه أكبر خطأ هو حديث المدرب عن نهائى لم يتأهل له بعد.

وعن تأثره بغياب الجماهير عن موقعة الترجى التونسى غدا، أشار موسيمانى إلى أنه من الموسم الماضى وحتى الآن الأهلى لا يلعب بجمهوره، والأفضلية بوجود الجمهور، وآخر مرة رأيت جماهير الأهلى فى قطر ومنذ قدومى لم أرى جماهير الأهلى فى مصر، فالجماهير هى اللاعب رقم 12 وكنت أتأثر بوجودها عندما كنت أواجه الأهلى مع فريقى السابق صن داونز الجنوب أفريقي.

ويلتقى الأهلى مع الترجى فى التاسعة مساء غد، السبت، باستاد الأهلى السلام فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان الأهلى قد حقق الفوز بهدف دون رد فى جولة الذهاب بتونس، ويسعى الفريق لحسم تأهله إلى نهائى دورى الأبطال خلال مواجهة الترجى التى تقام فى القاهرة.

ويعول يعول بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على العديد من اللاعبين فى تشكيل الفريق الأحمر ليكونوا أوراقا رابحة فى مباراتهم ضد الترجى التونسى بعد غد السبت فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، لما يقدمونه من جهد كبير ويمثلون قوة وثقة للأهلى فى التحديات والمواجهات الصعبة بفضل قدراتهم العالية وخبراتهم الكبيرة.

جدير بالذكر أن الأهلى هو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بلقب دورى الأبطال، بعدما فاز به فى 9 مناسبات سابقة وهم حاملو اللقب الحالي.

19 مباراة جمعت الفريقين انتصر الأهلى فى 7 مواجهات وفاز الترجى فى 4 لقاءات وحسم التعادل 8 مباريات وسجل المارد الأحمر 19 هدفاً فيما سجل الترجى 15 هدفاً.