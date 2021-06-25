/637309/وادي-دجلة-يقصو-على-أسوان-برباعية-بالدوري

حقق وادي دجلة الفوز علي فريق أسوان برباعية مقابل هدف بعد تلازمة مع الخسارة في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب زهرة الجنوب.

وكان آخر فوز لدجلة بالدورى في السابع من أبريل الماضي على البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين، فشل بعدها دجلة في تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية قبل أن ينجح في تحقيق الفوز اليوم الذي يقربه من البقاء بالدورى هذا الموسم.

​​​​​​المدير الفني

فوز اليوم هو الأول للمدرب الشاب عبد الباقي جمال في مباراته الثالثة بعدما حقق تعادلين أمام المصري والجونة لينجح في العودة لسكة الانتصارات مع الفريق الدجلاوي من بوابة تماسيح النيل.

وحقق فريق وادى دجلة فوزا عريضا على أسوان بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، أحرزالأهداف كل من محمد رضا فى الدقيقة 2 و11، وأحمد سعيد فى الدقيقة 34 من ضربة جزاء وأحمد عاطف، قبل أن يحرز أحمد عبد الظاهر هدفا.

موقف الفريقين في الدوري

بهذا الفوز يرتفع رصيد وادى دجلة للنقطة 22 فى المركز الـ16، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 24 فى المركز الـ15 بجدول الدوري، وشهدت المباراة انقطاع التيار الكهربائى عن الاستاد فى الدقيقة 13 واستمر لأكثر من 20 دقيقة.

جاءت أهداف المباراة فى الشوط الأول بالكامل، بينما الشوط الثانى شهد أداءً هجوميًا من قبل لاعبى أسوان، قابله دفاع مستميت من لاعبى دجلة لينتهى اللقاء بفوز كبير لدجلة 4 / 1.