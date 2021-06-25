/637305/موسيماني-المباراة-ستكون-مفتوحة-وعلينا-إستغلال-ذلك

كشف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه لديه أفضلية بسيطة ولكنها ليست ميزة أحياناً لأن تاريخ مواجهات الفريقين تثبت العكس، والمباراة صعبة، وعلينا تعزيز الفوز والخروج بشباك نظيفة.

وقال موسيمانى، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة الترجى غدا السبت فى إياب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، إنه يتوقع أن تكون مباراة مفتوحة من كلا الفريقين، وأتمنى أن نحقق مستوى جيداً، والمباراة تحسم بالنتيجة وليس شرط الأداء، وأن كان يهمنا تقديم أداء قوى، والخصم صعب وفريق قوى ولكن نحن الأفضل ونتمنى التأهل يكون خليف الأهلي.

وشدد المدير الفني للأهلى على أن الفريق يلعب على أرضه من أجل المكسب، مؤكدا أنه لا يفكر بنفسه ولكن تفكيره فى الفريق، مؤكدا أن مدرب الترجى يملك سيرة ذاتية أفضل منه.

طرفي النها​​​​​​ئي

وبخصوص الفريق الذى يتمنى مواجهته فى النهائي، أكد موسيمانى أنه سيتحدث عن ذلك بعد تأكيد الصعود للنهائى، لأنه أكبر خطأ هو حديث المدرب عن نهائى لم يتأهل له بعد.