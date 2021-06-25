تركيز.. حماس.. إصرار..شعار لاعبي الأهلي في المران الأخير قبل مواجهة الترجي

/637306/تركيز-حماس-إصرارشعار-لاعبي-الأهلي-في-المران-الأخير-قبل-مواجهة-الترجي

خاض الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وظهر الحماس والتركيز على لاعبي الأهلي لحسم مباراة العودة أمام بطل تونس والصعود لنهائى البطولة، والتى يتطلع الجميع للتتويج بها وحصد النجمة الأفريقية العاشرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، عبر موقع تويتر، صوراً من تدريبات الفريق اليوم، وكتبت "تركيز … حماس … إصرار … عنوان مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال".

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