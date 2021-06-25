/637307/الشناوي-حققنا-مانريده-في-تونس-وعلينا-الحفاظ-عليه

أكد محمد الشناوي، قائد الأهلي، أن المباراة أمام الترجي في نصف نهائي إفريقيا، غدا ستكون صعبة قائلا: "حققنا ما نريده من الشق الأول للدور قبل النهائي ونتمنى الحسم في الشق الثاني غدا".

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي، غدا السبت، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أن لاعبي الأهلي تعلم صعوبة المباراة والموقف الحالي، وكنا نعمل حساب لكل السيناريوهات المتوقعة في مباراة رادس، ونجحنا في الخروج بما نريده منها.

لم نحقق شئ

تابع: تحدثنا كلاعبين كبار مع باقي المجموعة من أجل تحفيز اللاعبين، واتفقنا على أننا لم نحقق شيئا حتى الآن وتركيزنا على حسم التأهل من مباراة الغد.

وأكد الشناوي أن الأهلي أنهى الشوط الأول في تونس، واللاعبون يعلمون أن مباراة الغد ستكون أصعب من مباراة الذهاب، ولدينا خبرة كافية للتعامل مع مثل هذه الظروف وكل اللاعبين في كامل تركيزهم.

سنبذل كل جهدنا

وشدد على أن كل اللاعبين ستبذل قصاري جهدهم أفضل مما قدموه في مباراة الذهاب برادس من أجل حسم التأهل.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في التاسعة مساء غد، السبت، باستاد الأهلي we السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف دون رد في جولة الذهاب بتونس، ويسعى الفريق لحسم تأهله إلى نهائي دوري الأبطال خلال مواجهة الترجي التي تقام في القاهرة