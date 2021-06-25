/637308/إنتفاضة-قوية-من-الإنتاج-الحربي-علي-المصري-بثلاثية-بالدوري

حقق الإنتاج الحربي الفوز علي المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز.

تقدم عمر كمال عبد الواحد، لاعب المصرى البورسعيدى، لفريقه على الإنتاج الحربى بالهدف الأول 30، قبل أن يعادل حميد ماو النتيجة فى الدقيقة 31، بعدها اضاع أحمد جمعة ركلة جزاء للمصري، لكن إسلام صلاح أعاد التقدم للفريق البورسعيدي في الوقت المحتسب بدل من اضلائع في الشوط الأول، ونجح مصطفى البدري في ادراك التعادل للعجلات الحربية في الدقيقة 69 من زمن المباراة، قبل أن يسجل محمود رجب هدف الإنتاج في الدقيقة 84 من زمن اللقاء

موقف الفريقين في الدوري

بهذه النتيجة يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

ويقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 22 هدفا، وتلقت شباكه 47 هدفا، وما زالت لديه مباراتين مؤجلتين مع الاهلي وبيراميدز.

مباراة اليوم دخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الإنتاج من الطلائع بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

تشكيل المصري

وجاء تشكيل المصرى على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: كريم العراقى، إسلام صلاح، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي، وخط الوسط: عمر كمال عبد الواحد، فريد شوقي، سعيدو سينبوري، محمد جريندو، محمد عنتر، وخط الهجوم: أحمد جمعة.

تشكيل الإنتاج الحربي

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي: حراسة المرمى: أحمد يحيي، وخط الدفاع: طارق أبو العز، محمد تاحا، معاذ الحناوي، علاء سلامة، وخط الوسط: عبد الرحمن شيكا، حميد ماو، محمد الشيشيني، محمد سوسته، وخط الهجوم: مصطفى البدري، محمد طلعت.