وزير الخارجية يرد على تصريحات إثيوبيا بعدم قدرة مصر على تدمير سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، إن هذه التصريحات تعتبر تصريحات استفزازية، ونحن نعلم ما هى مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصرى وكيفية الدفاع عنها.
وتابع: "نستطيع الحفاظ على حقوق شعبنا ولن نتهاون فى مصلحتنا بكل الطرق، وفى حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية فى الدفاع عن مصالح شعبها".
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