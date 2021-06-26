/637310/موعد-عودة-قائد-المنتخب-الأولمبي-للكاراتيه-لمعسكر-الفريق-الوطني

أكد مؤمن أحمد لاعب نادي سموحة والمنتخب الوطني للكاراتيه انه يستعد للدخول في معسكر مع المنتخب في المركز الأولمبي بالمعادي مشددًا انه انتضم في وقت سابق في أكثر من معسكر على فترات منتظمة قبل أن تبدأ الامتحانات ويذهب جميع اللاعبين لآداؤها، ويستعرض تحيامصر موعد عودة مؤمن.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون للمعسكر مجددًا يوليو المقبل.

ويستعد المنتخب لأكثر من بطولة أهمها بطولة شمال أفريقيا أغسطس المقبل وبطولة البريميرليج التي تقام في مصر سبتمبر المقبل وبطولة العالم والتي ستقام أكتوبر المقبل في دبي وبطولة أفريقيا التي ستقام في ديسمبر وبطولة البحر المتوسط والتي سيخوض منافساتها في ديسمبر أيضًا.

قائد المنتخب

وانضم مؤمن لمنتخب مصر القومي منذ عام 2013 و حتي الآن كما أنه قائد الفريق في بطولة العالم بتشيلي 2019.

كان قد تلقى الاتحاد المصري للكاراتيه موافقة بشأن استضافة مصر لبطولة البريميرليج الدولية.

إنجاز تاريخي آخر لمصر

وتحتضن مصر فعاليات تلك البطولة العالمية خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل.

ووجه محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه و النائب سيد نصر نائب رئيس الاتحاد الأفريقى والمستشار أحمد ابو عيشه نائب رئيس منطقة شمال افريقيا بالاتحاد الأفريقى ومجلس إدارة الاتحاد الشكر لطاهر المصباحى رئيس الاتحاد الأفريقي لمساندة مصر فى طلب إقامة بطوله البريميرليج الدولية.

رئيس الاتحاد

وأكد الدهراوي انه سيتم البدء في الاستعداد لاستضافة تلك البطولة العالمية والخروج بها في أفضل صورة ممكنة.

أضاف أن ثقة جميع الاتحادات الدولية في استضافة مختلف البطولات العالمية مؤخرًا كان دافعًا قويًا لاحتضان مصر بطولة البريميرليج.

أوضح الدهراوي أن مصر قادرة على إخراج بطولة البريميرليج في أفضل صورة بشكل يبهر العالم.