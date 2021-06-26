ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خسارة المصري البورسعيدي

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شهدت مباريات اليوم الجمعة 25 / 6 / 2021 نتائج مثيرة قلبت موازين جدول ترتيب الدورى، خصوصا بعدما نجحت أندية القاع فى تحقيق انتفاضة قوية، وعلى رأسها فريق وادي دجلة الذى استطاع كسر "نحس" النتائج السيئة التي تلازمة في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، عقب الفوز على فريق أسوان برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب زهرة الجنوب، ويستعرض دوت الخليج ترتيب جدول الدوري بعد فوز الإنتاج الحربي.

شهدت مباريات اليوم الجمعة 25 / 6 / 2021 نتائج مثيرة قلبت موازين جدول ترتيب الدورى، خصوصا بعدما نجحت أندية القاع فى تحقيق انتفاضة قوية، وعلى رأسها فريق وادي دجلة الذى استطاع كسر "نحس" النتائج السيئة التي تلازمة في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، عقب الفوز على فريق أسوان برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب زهرة الجنوب.

إنتفاضة قوية

كما نجح الإنتاج الحربي متذيل جدول الترتيب فى خطف ثلاث نقاط غالية من أنياب المصرى بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت الذى تمكن فيه الجونة من الفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الزمالك يواصل الصدارة

واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 25 /6 / 2021 برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مباريات وخسر لقاءين بينما حل المصري في المركز الثانى برصيد 43 نقطة وجاء الأهلى ثالثا برصيد 41 نقطة ولعب 19 مباراة فقط بسبب انشغاله بالمنافسات الأفريقية.