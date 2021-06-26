زوجة سفير سويسرا من أهرامات الجيزة : مصر وطن يعيش فينا

جدة - نرمين السيد - نشرت شيرلى دى ليون، زوجة بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة، صورة لها أمام أهرامات الجيزة معلقة مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا، وهى جملة مقتضبه من مقولة البابا شنودة الثالث و اضافت هاشتاج بحب مصر .





وكان سفير سويسرا، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن بلاده حريصة على تعميق آفاق التعاون الاقتصادى مع مصر فى ظل العلاقات الاستراتيجية التى تربط البلدين. وأوضح، أن مصر تحظى بمكانة خاصة لدى المستثمر السويسرى خاصة أنها تمثل نافذة تصديرية رئيسية لأسواق دول القارة الأفريقية، كما تعد أكبر سوق للصادرات السويسرية فى القارة.

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