فيديو- وزير الخارجية : لم يتحدد موعد لزيارة وفد مصرى إلى تركيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مؤتمر "برلين 2" تضمن حضور عدد كبير من الدول المؤثرة إقليميا ودوليا، وكان الهدف منه تعزيز المسار السياسى لحل الأزمة فى ليبيا من خلال التوافق الليبى الليبى وحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى الاتفاق مرة أخرى على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كل الأراضى الليبية، والعمل على تأكيد سيادة ووحدة كامل الأراضى الليبية والحفاظ على المقدرات الليبية.





وقال شكري، خلال مداخلة فى برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "أم بى سى مصر"، مساء الجمعة، إنه كان هناك تأكيد مرة أخرى على العناصر الخاصة بحل الأزمة والتى تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن منها ضرورة عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية فى 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن هناك أطرا تم أيضا دعمها وهى وقف إطلاق النار، واللجنة الاقتصادية التى تترأسها مصر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ للحفاظ على الموارد الليبية والتوزيع العادل لهذه الموارد لكل الشعب الليبي، وكان هناك توافق دولى واسع لتدعيم جهود الحكومة الليبية لتحقيق هذه العناصر، حفاظا على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

وبشأن الوجود التركى فى ليبيا وهل ينضوى تحت بند المرتزقة، قال إن القوات التركية هى قوات نظامية وهى المقصودة وغيرها من القوات التى تعمل الأراضى الليبية، لافتا إلى أن تركيا تحاول أن تضفى شرعية على التواجد فى ليبيا، ولكن هذه الشرعية ليست لها محل لأنها تمت وفقا لاتفاق لحكومة لم يكن لها ولاية بأن تعقد اتفاقيات مرتبطة بسيادة وفقا بنود اتفاق "الصخيرات" التى أتى بهذه الحكومة وحدد نطاق عملها.

وأوضح أن المجتمع الدولى وقرار مجلس الأمن أكد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية، وأيضا التعامل مع قضية المليشيات ووجود السلاح خارج نطاق الأجهزة الأمنية الليبية سواء كانت قوات مسلحة أو شرطة.

وبسؤاله هل ربطت مصر تطور العلاقات مع تركيا بخروج قوات الأخيرة من ليبيا، قال إن مصر خلال الحوار الاستكشافى الذى تم وخرج على مستوى نواب الخارجية أبدت كل ما لديها من آراء متصلة بالسياسات التركية، وما نتوقعه من تغيير فى المنهج حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى، ونستمر مع بقية أعضاء المجتمع الدولى فى التأكيد على العناصر السالف ذكرها، والتى أتت فى اتفاق منتدى الحوار الليبي، وأيضا تم تدعيمها وإعادة إقرارها فى قرار مجلس الأمن الذى صدر فى إطار أزمة ليبيا.

وردا على سؤال حول هل هناك وفد مصرى سيتجه إلى تركيا فى الأيام القادمة لاستمرار المفاوضات مع الجانب التركي، قال شكرى إنه لم يتحدد أى موعد للزيارات استكمالا للحوار الاستكشافي.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكرى أن هناك تمثيلا دبلوماسيا بين الجانبين التركى والمصرى على مستوى القائم بالأعمال، ويتم من خلاله الحوار السياسى الطبيعى فى نقل الرسائل وإدارة العلاقة وفى توصيل ما نراه متصلا بالعلاقات، وما نجده من آراء لتوصيلها إلى الجانب التركي.