صور- البابا تواضروس يكرم كوادر معهد كينونيا للكتاب المقدس

جدة - نرمين السيد - استضاف المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الجمعة، حفل تخريج أولى دفعات معهد "كينونيا" لدراسة الكتاب المقدس التابع لقطاع كنائس حدائق القبة وتوابعها، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذى كرم الخريجين فى نهاية الحفل.





وقدم الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع، الشكر لقداسة البابا على اهتمامه تشجيعه للمعهد، وذلك فى كلمته التى ألقاها متحدثًا فيها عن أهمية الكتاب المقدس، كما عرض لمسيرة المعهد الدراسية منذ افتتاحه فى نوفمبر 2019 وحتى الآن.

وعرض القس موسى نبيل المشرف على المعهد لفكرة تأسيس المعهد ورؤيته ورسالته.

فيما قدم بعض من الخريجين خبراتهم التى اكتسبوها والفوائد التى طالتهم من دراستهم فى المعهد، سواء فى حياتهم الشخصية أو فى خدمتهم.

ومن جهتها قدمت إحدى الخريجات عرضًا لبحث أعدته عن خدمة السيد المسيح فى الجليل.

واختتم الحفل بكلمة لقداسة البابا، أعرب فيها عن سعادته بمحتوى المواد الدراسية فى المعهد ومستوى الدارسين، مشيدًا بما قدمه الحاضرون من موضوعات وأفكار، داعيًا إلى أن كل إنسان مسيحى يجب أن يكون كتابًا مقدسًا مقروءًا من جميع الناس وإنجيلًا معاشًا، ثم تحدث عن سمات الخادم المتفاعل إنجيليًّا وهى أنه "ينطلق من الإنجيل، يعيش بالإنجيل، يعلم بالإنجيل".

وافتتِح معهد "كينونيا" للشبيبة يوم 13 نوفمبر عام 2019 وتخصص فى دراسات علوم الكتاب المقدس ويدرس به أبناء الكنيسة، بدءًا من الصف الأول الإعدادى ولمدة خمس سنوات، على أن يستكمل الطالب دراساته بعدها، فى فصول إعداد الخدام فى المرحلة الجامعية.

أما الدفعة التى تم تخريجها اليوم، هى كوادر الخدام الذين سيتولون التدريس بالمعهد خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الحفل قدم الأنبا ميخائيل درع المعهد لقداسة البابا، بينما منح قداسته شهادات التخرج للخريجين والتقط معهم صورًا تذكارية.