الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم السبت، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 37 24 الإسكندرية 32 22 وادى النطرون 35 21 طنطا 37 24 شبين الكوم 37 24 دمنهور 34 22 بلطيم 31 21 مطروح 31 22 السلوم 32 21 سيوة 39 24 بورسعيد 32 23 دمياط 32 23 الزقازيق 37 24 المنصورة 36 23 الإسماعيلية 37 22 السويس 37 22 العريش 32 23 رفح 31 22 رأس سدر 35 24 نخل 34 19 نويبع 37 26 طابا 34 20 كاترين 32 19 الطور 33 24 شرم الشيخ 38 26 الغردقة 36 26 مرسى علم 35 26 الفيوم 37 22 بنى سويف 37 23 المنيا 37 23 أسيوط 39 24 سوهاج 40 24 قنا 41 25 الأقصر 41 25 أسوان 42 26 ادفو 42 26 أبوسمبل 42 25 الوادى الجديد 42 26 الشلاتين 36 26 أبو رماد 35 27 حلايب 34 28

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