مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة إيطاليا ضد النمسا فى دور الـ 16 لمنافسات بطولة أمم أوروبا يورو، فضلا عن مواجهة الأهلى ضد الترجى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب ويلز أمام نظيرة الدنمارك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max

تقام مباراة إيطاليا أمام نظيرة النمسا والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة كايزر تشيفز أمام فريق الوداد المغربى والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium.

تقام مباراة النادي الأهلي أمام فريق الترجي التونسى والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

كما نجح الإنتاج الحربي متذيل جدول الترتيب فى خطف ثلاث نقاط غالية من أنياب المصرى بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت الذى تمكن فيه الجونة من الفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الزمالك يواصل الصدارة

واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 25 /6 / 2021 برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مباريات وخسر لقاءين بينما حل المصري في المركز الثانى برصيد 43 نقطة وجاء الأهلى ثالثا برصيد 41 نقطة ولعب 19 مباراة فقط بسبب انشغاله بالمنافسات الأفريقية.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD اليوم.

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي والزمالك

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حصد بطولة إفريقيا وإنتزع اللقب من غريمه التقليدي الزمالك في النسخة الماضية، بنتيجة 2/1، لصالح الشياطين الحمر احرز الأهداف كل من عمرو السوليه ومجدي أفشة للمارد الأحمر، وقائد الفارس الأبيض شيكابالا.