3 جنيهات تراجع..تعرف على أسعار الذهب اليوم

/637315/3-جنيهات-تراجعتعرف-على-أسعار-الذهب-اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 26\6\2021 في مصر، تراجعاً طفيفاً خلال التعاملات الصباحية اليوم.

ووصلت قيمة التراجع في أسعار الذهب صباح اليوم السبت أول أيام الأسبوع، بنحو 3 جنيهات على مستوى سعر جرام الذهب اليوم، وذلك بسبب تأثر السوق المحاية المصرية بإعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن اتجاهه إلى رفع قيمة الفائدة مرتين مع حلول 2023.

ويرصد موقع دوت الخليج اسعار الذهب اليوم فى مصر :

1- سعر الجرام عيار 24 يتراوح ما بين 24880 إلى 883.5 جنيه مصري.

2 سعر الجرام عيار 22 يتراوح ما بين 811 إلى 813 جنيه مصري

3- سعر الجرام عيار 21 يتراوح ما بين 769 إلى 773

4- سعر الجرام عيار 18 يتراوح ما بين 660 إلى 662.5 جنيه مصري.

5- سعر الجرام عيار 14 يتراوح ما بين520 إلى 522 جنيه مصري.

6- سعر الجرام عيار 12 يتراوح ما بين 435 إلى 437 جنيه مصري.

7- سعر الجنيه الذهب فى الجرام عيار 24 يتراوح ما بين6,170 إلى 6,184 جنيه مصري.

8- سعر أونصة الذهب فى الجرام عيار 24 يتراوح عند الذهب 1777 دولار.