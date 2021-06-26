/637313/موعد-مباراة-الأهلي-أمام-الترجي-التونسي-والقنوات-الناقلة

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم السبت أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق الأهلي الفوز على الفريق التونسي في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريق في استاد رادس السبت الماضي.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الاهلي ضد الترجي التونسي والقنوات الناقلة:

القنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

فيما من الممكن أن الجهاز الفني للنادي الأهلي سيقوم بإجراء تعديلات على تشكيل الفريق في مباراة الإياب ضد نادي الترجي التونسي بعودة الثنائي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات للمشاركة من بداية المباراة بدلا من الثنائي حمدي فتحي وصلاح محسن مع مشاركة محمد شريف في الهجوم في مباراة الاهلي والترجي التونسي.

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

1- تذاع المباراة الأهلي المصري والترجي في دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات «beIN Sports HD 4» على القمر: نايل سات

تردد 11054 ومعدل الترميز 27500 – 2/3

تذاع مباراة الأهلي والترجي أيضا على التليفزيون الأرضي لقناة تايم سبورت من التردد الأرضي UHF 32 .

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي -علي لطفي -مصطفي شوبير.

خط الدفاع:علي معلول-ياسر إبراهيم-أيمن أشرف -محمود وحيد -بدر بانون -أحمد رمضان بيكهام-رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية-أليو ديانح-حمدي فتحي-مجدي أفشة-كهربا-طاهر محمد طاهر-حسين الشحات-وليد سليمان-جونيور أجاي.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمد شريف-والتر بواليا.

موسيماني

وكشف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه لديه أفضلية بسيطة ولكنها ليست ميزة أحياناً لأن تاريخ مواجهات الفريقين تثبت العكس، والمباراة صعبة، وعلينا تعزيز الفوز والخروج بشباك نظيفة.