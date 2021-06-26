/637316/موعد-مباراة-منتخب-الشباب-أمام-موريتانيا-والقنوات-الناقلة

يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2003 ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت منتخب موريتانيا باستاد القاهرة فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات للبطولة العربية للشباب التى تستضيفها مصر، حيث يتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ8.

ويرصد دوت الخليج موعد المباراة:

ويمتلك منتخب مصر 6 نقاط بعد الفوز على النيجر بهدفين نظيفين فى مباراة الافتتاح، قبل الفوز على الجزائر بهدف نظيف فى الجولة الثانية.

وأكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه يتمنى أن يقود منتخب الشباب إلى أبعد مدى في البطولة العربية المقامة حاليا في مصر، بعد ضمان التأهل ، وقال محمود جابر :"أتمنى أن يصل منتخب الشباب لأبعد مدى في البطولة ولكن لى أهداف أخرى أسعى لتحقيقها مع اللاعبين".

الجدير بالذكرأن حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2003 علي نظيرة الجزائر، والتي انتهت بنتيجة هدف دون، وإقيمت علي استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية للبطولة العربية التي تستضيفها مصر حتى 6 يونيو المقبل.

منتخب مصر يتصدر وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر صاحب المركز الثاني، بينما حل منتخب موريتانيا في المركز الثالث ثم النيجر في المركز الأخير. مجموعات البطولة وتشهد النسخة السابعة مشاركة 16 منتخبًا، موزعة على أربع مجموعات على النحو الآتي: المجموعة الأولى: مصر - النيجر - موريتانيا - الجزائر. المجموعة الثانية: المغرب - طاجيكستان - الإمارات - جيبوتي. المجموعة الثالثة: السنغال - لبنان - العراق - جزر القمر. المجموعة الرابعة: تونس - اليمن - السعودية –أوزبكستان.

والجدير بالذكر أن حقق الفوز منتخب الشباب في أولي مبارياته ببطولة العربية "كأس العرب"، وذلك ضمن منافسات النسخة السابعة من البطولة والتي تقام فعاليتها من 20 يونيو إلى 6 يوليو القادم، ضمن لقاء الافتتاح الذي أقيم على استاد القاهرة ، ضمن المجموعة الأولى التي تضم مع منتخب مصر والنيجر منتخبي الجزائر وموريتانيا.

أحداث الشوط الأول

وكانت أحداث الشوط الأول شهدت سيطرة من جانب منتخب الشباب، حيث سجل الهدف الأول مدافع المنتخب عبد الرحمان السيد من كرة عرضية مرفوعة داخل منطقة جزاء منتخب النيجر ، يخرج حارس المرمى بالخطأ لتصل الكرة على رأس مدافع النيجر واللاعب عبدالرحمن مدافع منتخب مصر وتصل الكرة على رأس عبدا الرحمن ،وتدخل مرمى النيجر معلنة عن الهدف الأول لصالح منتخب مصر للشباب.

فيما حاول منتخب النيجر في الشوط الثاني معادلة النتيجة ، وشن عدة هجمات على مرمى منتخب مصر، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد.