/637320/بالتردد-القنوات-المفتوحة-الناقلة-لمباراة-الأهلي-والترجي-التونسي

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم السبت أمام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج القنوات الناقلة لمباراة اليوم:

من المقرر أن تذاع المباراة الأهلي والترجي حصريا عبر قنوات “beIN Sports HD 4” على تردد11054

على القمر: نايل سات

تردد 11054

معدل الترميز 27500 – 2/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 4 وتستطيع مشاهدة المباراة في بث مباشر نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6

أما على قمر سهيل سات فيكون التردد سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

1- تذاع المباراة الأهلي المصري والترجي في دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات «beIN Sports HD 4» على القمر: نايل سات

تردد 11054 ومعدل الترميز 27500 – 2/3

تذاع مباراة الأهلي والترجي أيضا على التليفزيون الأرضي لقناة تايم سبورت من التردد الأرضي UHF 32 .

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي -علي لطفي -مصطفي شوبير.

خط الدفاع:علي معلول-ياسر إبراهيم-أيمن أشرف -محمود وحيد -بدر بانون -أحمد رمضان بيكهام-رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية-أليو ديانح-حمدي فتحي-مجدي أفشة-كهربا-طاهر محمد طاهر-حسين الشحات-وليد سليمان-جونيور أجاي.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمد شريف-والتر بواليا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد أن حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس الأسبوع الماضي.

موسيماني

وكشف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه لديه أفضلية بسيطة ولكنها ليست ميزة أحياناً لأن تاريخ مواجهات الفريقين تثبت العكس، والمباراة صعبة، وعلينا تعزيز الفوز والخروج بشباك نظيفة.