/637322/جعلتها-تعيش-عصرها-الذهبى-نورا-علي ثورة-30-يونيو-نقطة-فارقة-في-حياة-المرأة-المصرية

قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب في بيان لها صباح اليوم ، أن المرأة المصرية لعبت دوراً كبيراً في ثورة 30 يونيو العظيمة وسطرت تاريخ بأحرف من ذهب وكانت المرأة هي العمود الفقرى للثورة المصرية ضد من أرادوا اختطاف هويتها ، فتصدرت فتيات وسيدات مصر المشهد وكسرن كل الحواجز والعوائق أمامهن لرسم مستقبل الوطن بأيدهن وسطرن في شوارع المحروسة تاريخ نضالهم ضد إرهاب الإخوان.

ثورة 30 يونيو

وأضافت النائبة نورا على أن ثورة 30 يونيو أحد أعظم أيام تاريخ مصر الحديث، حيث كشف حجم الوعي المصري لدى الشعب، الذي لم يقبل العبث بالهوية الخالصة ، فهذا اليوم نقطة فارقة في حياة كل امرأة مصرية خرجت لتطالب بحقوقها، وتشارك برأيها وتثبت أنها قادرة على الاختيار وصنع القرار، وتقتحم الميادين بعد سنوات من التجاهل والتهميش وثبتت قدرتها على اتخاذ وصنع القرارات، وتمسكها بحقوقها السياسية مثلها مثل الرجل .

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن ثورة يونيو العظيمة أعادت للمرأة المصرية الحياة من جديد وأصبحت تعيش عصراً ذهبياً لم تشهده من قبل في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وضعها على أهم أولوياته وفتح لها آفاقاً جديدة ومهد لها الطريق للحصول على حقوقها وبالفعل نالت المرأة المصرية العديد من الامتيازات ومكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، وتواجدت بقوة في جميع مناصب الدولة .

وتابعت النائبة نورا على أنه بعد مرور ثمانية سنوات على ثورتنا العظيمة استطاع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يجعل لمصر كلمتها القوية المسموعة ، وأعاد لها الأمن والأمان وحارب الإرهاب ، وقام ببناء دولة مصرية حديثة بمدن عالمية انتشرت في أنحاء الجمهورية بشبكة طرق وكبارى حديثة وبنية تحتية ومشروعات قومية عملاقة في مجالات عديدة ونهضة حقيقية في جميع قطاعات الدولة سواء كان قطاع الصحة أو الإسكان والمرافق ، أو الإسكان الاجتماعى ، والبترول ، والآثار ، والسياحة ، والصناعة ، والزراعة ، والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى ، حيث أنه لا يوجد قطاع بالدولة إلا وشهد نهضة ونقلة نوعية كبيرة .