إنزال وفحص 950 حاوية بميناء السخنة

جدة - نرمين السيد - أكد عاطف إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات ومدير المركز الإعلامى بمصلحة الجمارك، أنه تم أمس إنزال 950 حاوية لساحات الفحص والمعاينة بجمارك السخنة، وتم كشف عدد منها لمنع التكدس.





وقال إن حالة الطوارئ مستمرة دائماً حسب حاجة العمل وفى أيام العطلات الرسمية . وأضاف إبراهيم، أن استمرار العمل الجمركى بميناء السخنة أمس الجمعة جاء لسرعة أداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين، ووفقا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بالحرص على سرعة الإفراج عن البضائع الواردة والمصدرة وتقليل معدلات زمن الافراج عن البضائع. وأشار إلى أنه لأول مرة فى إطار من التضامن والتكامل بين الإدارات الجمركية المختلفة من جميع المنافذ قام فريق من رجال مصلحة الجمارك مكون من مجموعة من العاملين بجمرك السخنة برئاسة حسام جاد المولى رئيس الإدارة العامة لجمارك السخنة، وبمشاركة عدد من مأمورى الحركة والتعريفة من جمارك السويس وبورسعيد ودمياط بإنزال وفحص 950 حاوية بساحات ميناء السخنة .

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