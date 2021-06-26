فرج فتحى: ما شهدته مصر فى عهد السيسى من نهضة لم نره منذ حكم محمد على

جدة - نرمين السيد - قال فرج فتحى فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن ما شهده فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم يشاهده من قبل خلال الـ50 عاما الماضية، ولم يسمع عنه فى التاريخ المصرى إلا فى عصر محمد على.





وأضاف فرج، فى تصريح له، اليوم السبت: "لم أشاهد فى حياتى خلال الخمسة عقود الماضية نهضة مصرية بأياد مصرية وليس بأياد أو ذات أجنبية، نهضة فى الزراعة الحديثة والإنتاج الوفير يكفى مصر وفائض وفير يتم تصديره للعالم فى جميع المحاصيل مع ملاحظة انتهاء زمن السموم والمسرطنات، نهضة صناعية فى المواد الغذائية غير مسبوقة ربما لا يشعر بها كثير حاليا وإنما يعلم بواطنها المتخصصين وأصحاب المال والعاملين فى إدارات البنوك العامة، لأن البنوك العامة كالأهلى والزراعى ومصر والقاهرة يحملون على عاتقهم تكاليف نهضة مصر لتمويلهم هذه النهضة بقروض طويلة الأجل بفوائد 5 إلى 8%، نهضة البناء سواء فى السكن الاقتصادى ومحدود الدخل أو السياحى لم يسبق لها مثيل، لدرجة أن الدولة تقول للمواطن أن يختار الشقة التى يريدها ويدفع ثمنها خلال عشر سنوات بفائدة 3٪؜".

وأوضح أن النهضة التى تشهدها مصر فى الطرق لم يسبق لها أو يخطط لها من قبل، مضيفًا: "فما أن تمر بعد أسبوع بشارع أو ميدان بمحافظة من محافظات مصر، حتى تجد بذات الميدان كوبرى أو توسعة للشارع، والجميل أن جميع ذلك بسواعد وأموال مصرية".

وأشار إلى أن النهضة التى تثلج الصدور وتريح النفوس وتعظم من قدر الإنسان المصرى الفقير والغنى الجاهل والمثقف تكمن فى الحقيقة فى إزالة مدن عشوائية وإحلال مدن جديدة حديثة منظمة صحية لتكون فخر لمصر، مع ملاحظة نقل جميع سكان العشوائيات إلى شقق جديدة فى مدن حديثة على نفقة الدولة.

ولفت إلى أن تحديث ودعم وبناء المؤسسة العسكرية على النحو الحالى هو قبل أن يكون هدف وواجب هو فخر لكل مصرى، متابعًا: "عن الجيش القوى أريد أن أعلق للذين يجهلون أغراض التسليح وبناء الجيوش، أقول للذين يعتلون منابر الجهل والدعاية المغرضة أن الغرض الأساسى والأول من السلاح وبناء الجيوش هو الردع وهذا الأخير لا يأتى إلا من وجود الجيش القوى، واستخدام السلاح والجيش فى الحرب لا يكون إلا فى حالة الاعتداء على سيادة الدولة أو مقدراتها أو أمنها أو حدودها، ولا يأتى كذلك إلا بعد استنفاذ جميع السبل، أما الحديث من الجهلة أو المغرضين فى منابر الضلال عن موضوع سد النهضة واستعجال القوات المسلحة فى ضرب السد فإن هؤلاء لا يثقون فى أنفسهم كما أنهم لا يثقون فى الدولة المصرية، أو أنهم مغرضون كالإخوان الإرهابيين والخونة الذين يتمنون المصائب لمصر حتى يجدوا مكانًا لهم فى مجتمع أصبح مستنيرًا، مجتمع بات قاب قوسين ليكون فى دولة عصرية حديثة".

وأكد أن نواب الشعب المصرى فى مجلسى الشيوخ والنواب بنسبة 99٪؜ يثقون فى الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة وجميع مؤسسات الدولة المصرية فى إدارة شؤون الدولة من جميع النواحى".

واختتم قائلا: "إن الذى قام ويقوم به هذا، الرجل الذى يجلس ليلا يخطط ويصبح يعاين بنفسه ويعود مكتبه ليراجع مع قيادات مؤسسات الدولة كل فى موقعه ويحاسب ويعاقب ويمدح كل حسب قدره لا يظلم، إنه الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى قال يوما: مصر قد الدنيا وحتبقى قد الدنيا، ونقول له صدقت وفعلت وأنت خير الصادقين".