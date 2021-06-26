/637324/مواجهات-نارية-وصعوبات-إفريقية-كيف-وصل-الأهلي-والترجي-للمواجهة-الحاسمة-بنصف-النهائي

يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة ومرتقبة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام، ويستعرض دوت الخليج طريق وصول الأهلي والترجي للمباراة الحاسمة.

لعب النادي الأهلي 11 مباريات حتى الآن فى بطولة إفريقيا فاز في سبع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط. وأستطاع المارد الأحمر تخطى عقبة سونيديب بطل النيجر فى دور ال 32، وقع الأهلى فى المجموعة الأولى بدور المجموعات رفقه فرق المريخ السوداني وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولى.

وحقق النادي الأهلي التأهل من المجموعة الأولى في وصافة الترتيب خلفا لـ سيمبا التنزاني المتصدر، بينما ودع المريخ وفيتا كلوب البطولة.

ليشهد دور الـ 8 مواجهة مكررة للموسم الثاني على التوالي ، وأستطاع الأهلي عبور عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بعد الفوز بهدفيين نظيفيين في مواجهة الذهاب والتعادل إيجابيا بهدف لكل فريق في مباراة العودة ، وبعد الانتصار على أبناء باب سويقة ، يضرب المارد الأحمر موعدا مع الترجي التونسي في نصف النهائي لحسم بطاقة التأهل للدور النهائي.

طريق الأهلي والترجي بدوري الأبطال

على جانب أخر ، صعد الترجي لدور المجموعات بعد تخطى عقبة الأهلي الليبي في دور الـ 23 ليقع الفريق التونسي في مجموعة تم وصفها بأنها نارية حيث ضمت الزمالك ومولودية الجزائر رفقة تونجيت السنغالي.

وأستطاع أبناء باب سويقة الصعود للدور ثمن النهائي بعد تصدر مجموعتة رفقة مولودية الجزائر وصيف الترتيب ، ليقع الترجي التونسي في مواجهة أمام شباب بلوزداد.

وصعد الترجي التونسي لمواجهة الأهلي بعد مباراة درامية أمام شباب بلوزداد حسمتها ركلات الترجيح ، حيث خسر الفريق التونسي بهدفيين نظيفيين في مواجهة الذهاب ، قبل أن يحقق الترجي الفوز في العودة بنفس النتيجة وتبتسم ركلات الترجيح لكتيبة معين الشعباني، لكنه اصطدم بالنادي الأهلي الذي حقق الفوز عليه وسط أرضه وجمهوره بهدف نظيف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.