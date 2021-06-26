/637325/تغييرات-في-التشكيل-المتوقع-لمباراة-الأهلي-والترجي

تقام مباراة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات دور الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اليوم:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

من المقرر أن تنقل المباراة بين الأهلي والترجي التونسي، عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت ماكس" الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد شريف - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

يذكر أن النادي الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على "غريمة التقليدي" نادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" للأحمر، وشيكابالا للفريق الأبيض، في المباراة التي جمعت بينهما يوم 27 نوفمبر الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، في "نهائي القرن".

سيكون الفائز من مواجهة الأهلي والترجي التونسي، على موعد مع التاريخ ومواجهة من العيار الثقيل بين الفائز من المباراة الأخري التي تجمع بين الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الجنوب إفريقي على "وداد الأمة" بهدف دون رد، على ملعب "مركب محمد الخامس" في كازابلانكا.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي -علي لطفي -مصطفي شوبير.

خط الدفاع:علي معلول-ياسر إبراهيم-أيمن أشرف -محمود وحيد -بدر بانون -أحمد رمضان بيكهام-رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية-أليو ديانح-حمدي فتحي-مجدي أفشة-كهربا-طاهر محمد طاهر-حسين الشحات-وليد سليمان-جونيور أجاي.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمد شريف-والتر بواليا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد أن حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس الأسبوع الماضي.

موسيماني

وكشف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه لديه أفضلية بسيطة ولكنها ليست ميزة أحياناً لأن تاريخ مواجهات الفريقين تثبت العكس، والمباراة صعبة، وعلينا تعزيز الفوز والخروج بشباك نظيفة.