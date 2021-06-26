/637326/الزمالك-يستعد-لمواجهة-صعبة-في-الدوري-العام

يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت تدريباته، استعدادا لمباراة مصر المقاصة، ضمن منافسات الدوري العام، وذلك في مقر الفريق بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وتبدأ التدريبات في الساعة الخامسة مساء.

تجديد تعاقد ثنائي الزمالك

يذكر أن ثنائي الزمالك، محمو حمدي الونش، مدافع الفريق، وأحمد سيد زيزو جناح الفريق، قاموا بتجديد عقدهم مع نادي الزمالك، واحتفل لاعبين الزمالك بتجديد الثنائي، حيث قاموا بعمل ممر شرفي لهم قبل انطلاق تدريبات أمس الجمعة.

تصريحات أحمد سيد زيزو بعد تجديد تعاقده مع فريق الزمالك

وعبر زيزو عن سعادتة بتجديد تعاقده مع فريق الزمالك قائلا"سعيد ببقائي في فريق الزمالك لمدة ثلاث سنوات أخرى" واستكمل زيزو"تمديد عقدي مع الفارس الأبيض هو أبلغ رد على الذين يشككون في انتمائي لنادي الزمالك، وتابع اللاعب قائلا، وتعرضت للعديد من الضغوط خلال الفترة السابقة" وجه الونش دعوة عشاء إلى جميع زملائه بفريق الزمالك، احتفالا بمناسبة تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض، وأكد الونش على العلاقة الجيدة التي تربطه بزملائه بفريق الزمالك، وحرص لاعبوا الزمالك على تلبية الدعوى بعد الأنتهاء من تدريبات الفريق أمس.

مواجهة صعبة تنتظر فريق الزمالك في الدوري العام

يستعد فريق الزمالك لمواجهة صعبة أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدوري العام، وتقام المباراة يوم الإثنين الموافق 26/ يونيو الجاري، ويذكر أن فريق الزمالك استطاع أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر،على حساب فريق مصر المقاصة في أخر مواجهة جمعتهم في كأس مصر، ليضرب موعدا جديدا مكع فريق أسوان الذي تأهل على حساب فريق المصري البورسعيدي، وانتهت مباراة الزمالك ومصر المقاصة بكأس مصر بهدفين دون رد وأقيمت المباراة على استاد السويس الجديد. في حراسة المرمى:عبدالرحيم «جنش».

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام فريق مصر المقاصة في بطولة الدوري العام

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي -محمود حمدي «الونش» -محمد عبدالغني -حمزة المثلوثي. في خط الوسط: طارق حامد -إمام عاشور -أحمد سيد «زيزو» -يوسف إبراهيم “أوباما” و-شرف بن شرقي. في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.