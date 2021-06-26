اللجان النوعية بالبرلمان تستأنف عملها..غدا

/637327/اللجان-النوعية-بالبرلمان-تستأنف-عملهاغدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها غدا لمناقة عدد من المشروعات والاقتراحات ، وبعض طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي، اجتماعها لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية، بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو الموقع بتاريخ 28/4/2021.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية غدا

قانون تنظيم الخبرة

كما تستكمل اللجنة استمرار نظر مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وستون نائباً آخرون، بتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء،بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.

لجنة الخطة والموازنة

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي اجتماعها،لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين حسام الدين المندوة، طارق السيد محمود : الأول:بشأن تحصيل قيمة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة من الأندية ومراكز الشباب بأثر رجعي من 2017. الثاني : بشأن مشكلة تطبيق وزارة المالية للقيمة المضافة على اشتراكات الأندية الرياضية بأثر رجعي.

لجنة الشئون الاقتصادية

وتستكمل لجنة الشئون الإقتصادية عقد اجتماعها، برئاسة النائب أحمد سمير، نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.