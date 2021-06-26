«نفسي أسمع كلمة ماما».. اعترافات المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش والحكم اليوم

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دوت الخليج يرصد أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش

وكانت استمعت النيابة العامة إلى شهادة والدة الرضيع الذي خُطف منها يوم 21مارس الماضي، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك الأمر، وحينما عادت مرة أخرى بعد تصوير الأوراق المطلوبة تبينت خطفها الطفل.

اعترافات المتهمة

وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة؛ لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها على الإنجاب، بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمته أنه نجل شقيقتها لتربيته، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.

كما اعترفت المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش، أمام جهات التحقيق، قائلة إنها المرة الأولى التي تقوم خلالها بخطف طفل كونها لم تنجب بعد زواجها العرفي من أحد الأشخاص، وقالت خلال التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق: «نفسي أسمع كلمة ماما، من ساعة ما إتجوزت وأنا أشعر دائماً بالوحدة».