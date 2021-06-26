خارجية النواب تناقش طلب النائب عمرو هندي بشأن تأخر تسليم جوازات السفر للمواطنين المصريين بالكويت.. غدًا

/637330/خارجية-النواب-تناقش-طلب-النائب-عمرو-هندي-بشأن-تأخر-تسليم-جوازات-السفر-للمواطنين-المصريين-بالكويت-غدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها غدا لمناقة عدد من المشروعات والاقتراحات ، وبعض طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش ،مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة مقدمان من:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

النائب عمرو حسين هندي، بشأن تأخر تسليم جوازات السفر للمواطنين المقيمين بدولة الكويت. النائب سعودي عبدالرحمن عبدالغفار، بشأن تأخير بعض المعاملات القنصلية بالدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية.

لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب

كما تناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب عبدالمنعم علي إمام، بشأن تأخر وعدم انتظام تسليم وثائق السفر وغيرها من الوثائق، وضرورة ميكنة كل الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين بالخارج.

النائب رياض عبدالستار، بشأن تأخر استخراج جوازات السفر في القنصليات المصرية خاصة في الدول العربية مثل السعودية والكويت والامارات. النائب محمد إسماعيل، بشأن شكوى آلاف المصريين بسبب تأخر إجراءات تسليم الوثائق في السفارات المصرية المختلفة.

لجنة الشئون العربية

وتستكمل لجنة الشئون العربية عقد اجتماعاتها برئاسة النائب يسري المغازي ،لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة عجمي، والموجه للدكتورة نبيلة مكرم ،وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخصوص أزمة العالقين في دبي- ترانزيت الكويت في أواخر شهر ديسمبر الماضي.

لجنة القوي العاملة

كما تعقد لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيب عياد، اجتماعها لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة مقدمان من: النائب شيرين رضا طايل، بشأن" تضرر عمال الإنتاج بالشركة الإسلامية للورق بالمنطقة الصناعية بقويسنا محافظة المنوفية من عدم تقاضى رواتبهم منذ سبعة أشهر".

النائب أبو العباس فرحات، بشأن" قيام شركة اسكندرية للغزل والنسيج بفصل عدد 300 عامل".