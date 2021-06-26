بحفل بسيط..هادي خفاجة يعلن خطبتة على فتاة من خارج الوسط الفني

/637333/بحفل-بسيطهادي-خفاجة-يعلن-خطبتة-على-فتاة-من-خارج-الوسط-الفني

أعلن الفنان هادي خفاجة من خلال حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خطبته من إحدى الفتيات الغير معروفات داخل الوسط الفني مساء يوم الجمعة.

دوت الخليج يرصد خطوبة الفنانة هادي خفاجة من أحد الفتيات خارج الوسط الفني

نشر خفاجة صورة تجمعه بخطيبته عبر موقع انستجرام وعلق عليها: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات"، ومن المقرر أنه خفاجة اكتفى بحفل بسيط على عكس ما يفعله جميع من في الوسط الفني من ضجة في مثل هذه المناسبات إذ ظهر خفاجة مع خطيبته المردتية الحجاب بلقطة بسيطة من أحد المنازل.

معلومات عن محمد خفاجة

هادي خفاجة شاب وممثل مصري ولد في 2 نوفمبر عام 1995، بدأ مشواره الفني في عمر الطفولة إذ نشأ في عائلة فنية فهو الشقيق الأصغر لفادي وشادي خفاجة، شارك في عدد كبير من الأعمال منها "عائلة الحاج متولي" و"فارس بلا جواد" و"أبو علي" و"خارج على القانون".

أما عن آخر أعماله فكانت مشاركته في مسلسل "المداح" من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، دنيا عبد العزيز، جمال عبد الناصر، محسن منصور، عمرو رمزي وتامر شلتوت، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج والمسلسل يدور حول صابر المداح وهو رجل متدين ومحبوب تمكَّن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت الحياة رأسًا على عقب خلال الأحداث.