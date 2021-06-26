/637337/السبت-الأسود-ماذا-يفعل-الأهلي-عند-مواجهة-الترجي-في-بداية-الأسبوع

تقام مباراة فريق الأهلي اليوم السبت أمام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دور ابطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج مواجات الفريقين في يوم السبت:

2001

البداية كانت في عام 2001 عندما التقى الأهلي مع الترجي في رادس يوم 17 نوفمبر، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

2007

في اللقاء الثاني بين الفريقين، جاءت في عام 2007 بدور المجموعات لنفس البطولة، انتصر الترجي على الأهلي في رادس بهدف دون رد وفي هذه النسخة تأهل الأهلي أيضًا للمباراة النهائية وخسرها أمام النجم الساحلي بثلاثة أهداف لهدف في مجموع المباراتين

2011

وبعدا تكررت المواجهة بين الفريقين يوم السبت، بعام 2011، في دور المجموعات أيضاً، وخسر الأهلي بهدف دون رد وفي هذه النسخة تأهل الترجي للمباراة النهائية، وفاز باللقب أمام الوداد المغربي.

وبالعام التالي، التقى الأهلي والترجي في المباراة النهائية، وتعادلا ذهاب بهدف لكل منهما ثم جاءت مواجهة الإياب في ملعب رادس بتونس يوم السبت 17 نوفمبر، حينها استطاع المترد الاحمرالأهلي خطف اللقب بعد الفوز بهدفين لهدف، إذ تقدم محمد ناجي جدو للفريق الأحمر في الدقيقة 43، وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62، ثم قلص يانيك ديانج النتيجة للترجي في الدقيقة 85.

2017

وفي نسخة عام 2017 التقى الفريقان في يوم السبت الموافق 16 سبتمبر، على ستاد برج العرب في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتقدم عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق حينها في الدقيقة 11، ثم تعادل طه ياسين الخنيسي للترجي في الدقيقة 21، ثم أضاف غيلان الشعلالي الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 48 وعادل وليد أزارو النتيجة للأهلي في الدقيقة 67.

وبعد أسبوع من تلك المباراة، التقي الفريقين في لقاء الإياب، واستطاع الأهلي الفوز بهدفين لهدف حيث افتتح ياسين الخنيسي التسجيل للترجي في الدقيقة 40، ثم تعادل علي معلول للأهلي بالدقيقة 50، وسجل أجاي الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 62.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية من تلك البطولة، وخسرها أمام الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، بينما ودع الترجي البطولة أمام الأهلي في ربع النهائي.

آخر مباراة للفريقين في يوم السبت، كانت مباراة الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، احرزه محمد شريف.

والجدير بالذكر أن واجة النادي الأهلي نظيرة الترجي التونسي 7مواجهات يوم السبت، حقق الانتصار في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر 3 مباريات.