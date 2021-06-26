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يحتاج الترجي التونسي لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على الأهلي في القاهرة لحسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ، في هذا الإطار يستعرض دوت الخليج 5 أرقام قد تجيب عن السؤال الهام، هل يحقق الترجي المفاجأة ويهزم الأهلي في عقر داره ؟

- لم يخسر الأهلي في 8 مباريات على أرضه ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا بواقع 3 فوز- 5 تعادل، وفي آخر مواجهة من هذا النوع في ذهاب نهائي 2018 انتصر فيها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف أمام الوداد المغربي.

الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

- خسر الترجي آخر مباراتين خارج الأرض في دوري أبطال أفريقيا، وآخر مرة خسر فيها 3 مباريات متتالية خارج أرضه في نسخة واحدة ببطولة 2007.

- لم يخسر الأهلي في آخر 26 مباراة على أرضه في دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق الفوز في 19 مباراة ، وتعادل في 7 مواجهات، وكانت أخر خسارة للمارد الأحمر عام 2016 أمام أسيك ميموزا بنتيجة هدفين لهدف وحيد.

5 أرقام تجيب.. هل يحقق الترجي «المفاجأة» بالفوز على الأهلي في القاهرة؟ّ

- سجل اللاعب محمد علي بن رمضان 4 أهداف من آخر 7 للترجي في دوري أبطال أفريقيا، ولم يسجل أي لاعب أكثر منه، وهو بهذة الأرقام يتساوى مع محمد شريف مهاجم الأهلي وأمير سعيود.

- الأهلي يسعى لحسم التأهل لنهائي الأميرة السمراء للمرة الرابعة خلال أخر 5 سنوات.

ويسعى أبناء باب سويقة لحسم التأهل من القاهرة بعد أن خسر الفريق في مباراة الذهاب بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي وانتهت بتسجيل محمد شريف هدف الانتصار الوحيد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.