غدا.. بدء تسليم 3.456 وحدة ضمن سكن لكل المصريين فى أكتوبر الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم 3.456 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور منخفضى الدخل"، بمنطقة الـ800 فدان، مدينة أكتوبر الجديدة، بقطاعى "ج – د" بداية من غد الأحد ٢٧ يونيو الجارى، وحتى بداية أغسطس المقبل، وذلك استمرارًا لجهود الدولة فى توفير الوحدات السكنية للمواطنين.





وناشد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المواطنين الفائزين بالوحدات، الالتزام بالمواعيد المحددة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية وارتداء الكمامة عند الحضور. وأضاف المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس الجهاز، أنه تم مراعاة عمل جدول التسليم خلال مواعيد مختلفة حفاظًا على الصحة العامة وعدم حدوث تجمعات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

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