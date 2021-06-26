قرار وزارى بإزالة جميع التعديات ووضع اليد داخل كردون العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا إداريًا بإزالة جميع التعديات والإشغالات ووضع اليد والمخالفات البنائية المقامة دون ترخيص داخل كردون مدينة العلمين الجديدة وامتدادها، والمحددة بموجب القرارات الجمهورية أرقام "304 لسنة 2010 - 108 لسنة 2018 - 76 لسنة 2020".





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