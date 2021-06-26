الثانوية العامة.. التعليم تعرض جدول المراجعات النهائية على قناة مدرستنا 2

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة التربية والتعليم، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021 على القناة التعليمية "مدرستنا 2".





وأوضحت الوزارة، أن جداول الأسبوع السادس يبدأ فى الفترة من يوم الأحد 27 يونيو حتى السبت 3 يوليو 2021، على تردد: 12206 رأسى / معدل الترميز: 27500 / معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5. يأتى ذلك فى إطار الخدمات التى تقدمها وزارة التربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة.

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