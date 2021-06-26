بـ100 جنيه.. شروط الالتحاق بالمجمعات التكنولوجية للعام الدراسى الجديد

وقال أحمد حسنى الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، إن الصندوق يستقبل طلبات الالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية خلال الفترة من 27 يونيو حتى 11 يوليو، على أن يجرى إعلان جدول اختبارات الطلاب للالتحاق بالصندوق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فى وقت لاحق.
وأضاف فى البيان الصحفى الصادر عن الصندوق، أنه يشترط للالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية، أن لا يزيد سن الطالب فى أول أكتوبر 2021 على 18 سنة، ويكون التقديم بدون حد أدنى للمجموع الكلى للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021، كما يشترط اجتياز اختبار القدرات والكشف الطبى والنجاح فى دورة اللغة الإنجليزية فى المجمع الذى يتطلب ذلك.
وأوضح «الحيوى» أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر رابط يتاح خلال فترة التقديم على الموقع الإلكترونى لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وستتم إتاحة رابط للتقديم على الصفحة الرسمية للصندوق على موقع «فيس بوك».
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية، تتمثل فى صورة ضوئية من شهادة نجاح الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021، بيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، صورة ضوئية من شهادة ميلاد كمبيوتر معتمدة طبق الأصل، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، بالإضافة إلى عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب، يتم تسلميهم بمقر المجمع عند سداد مصروفات اختبارات القدرات.
ونوه الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن رسوم اختبار القدرات للطلاب المتقدمين 100 جنيه لا ترد، ويتم سدادها إلكترونيا، موضحًا أن تكلفة حضور دورة اللغة للالتحاق بالمجمعات 150 جنيها، للمقبولين للالتحاق بمجمعى الفيوم وأبوغالب تسدد بعد ظهور النتيجة النهائية.
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