محافظ الجيزة: 18.5 ألف فرصة عمل وفرتها مبادرة مشروعك للشباب

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد راشد محافظ الجيزة، تنفيذ 4.031 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها مليار و50 مليون جنيه ضمن مبادرة برنامج المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".





وأكد راشد، بحسب بيان لمحافظة الجيزة، اليوم السبت، أن تلك المشروعات ساهمت فى توفير أكثر من 18 ألفًا و583 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهى تمثل حجم الإنجازات التى تمت منذ بداية المبادرة وحتى الشهر الحالى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الجيزة.

وأشار المحافظ، إلى أن مبادرة مشروعك تهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم فى المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن العام المالى الحالى شهد نجاح كبير للمبادرة، وتم تنفيذ 551 مشروعًا خلال الفترة من 30 يونيو 2020 إلى 20 يونيو 2021 بقيمة تخطت 175 مليون جنيه، ساهمت فى توفير 3.565 فرصة عمل للشباب بالمراكز والقرى والأحياء.

وأكد أن المبادرة تخدم جميع المجالات سواء إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو خدمية أو تجارية وغيرها من أفاق العمل المتاح للشباب إقامتها، لافتًا إلى أن أى فكرة يتقدم به الشباب يتم مساعدتهم فى دراسة الجدوى والتدريب والتأهيل والتمويل ومتابعتهم أثناء تنفيذ مشروعاتهم.

ووجه المحافظ، بتذليل جميع العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التى يحتاجها المشروع متمثلة فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإدارى بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التى يقدمها.

ولفت إلى أن قرى مراكز الصف وأطفيح والعياط وأوسيم ومنشأة القناطر والواحات البحرية وأبوالنمرس والحوامدية وكرداسة كان لها نصيب كبير من المشروعات منذ بدء المبادرة حيث تم تنفيذ 1.894 مشروعًا بقيمة 438 مليون جنيه ساهمت فى توفير 8.543 فرصة عمل للشباب.