صور.. مصر للطيران الناقل الرسمى لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مصر للطيران عن رعايتها لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الخامسة بمدينة أسوان، فى الفترة من 24 حتى 29 يونيو 2021 وذلك استمرارًا لاهتمام شركة مصر للطيران برعاية الأحداث الاجتماعية والثقافية المهمة.





وخلال اليوم الأول لانعقاد المهرجان، أشاد منظمو المهرجان بالدور المهم الذى لعبته مصر للطيران فى إقامة المهرجان، التى زين شعارها كافة المواد الإعلانية عن الحدث، وذلك تقديرًا للتسهيلات التى قدمتها الشركة لضيوف المهرجان والشخصيات المهمة المسافرين على رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالإضافة إلى أسعار السفر المميزة التى قدمتها مصر للطيران للمشاركين فى المهرجان.

وتأتى مشاركة مصر للطيران فى المهرجان، تزامنًا مع قرار الشركة الاستمرار فى طرح الأسعار الخاصة للسفر من القاهرة إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو الأقصر بسعر 2.150 جنيه و 2.450 جنيه للسفر إلى مرسى علم أو أسوان للذهاب والعودة شاملة الرسوم والضرائب.

وأعلنت مصر للطيران عن الاستعداد لإتمام مرحلة عودة ضيوف الحدث بمجرد انتهاء فعاليات المهرجان.

جديرًا بالذكر، أن مصر للطيران تُسير حاليا متوسط 3 رحلات يومية بين القاهرة وأسوان.