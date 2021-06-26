وخلال اليوم الأول لانعقاد المهرجان، أشاد منظمو المهرجان بالدور المهم الذى لعبته مصر للطيران فى إقامة المهرجان، التى زين شعارها كافة المواد الإعلانية عن الحدث، وذلك تقديرًا للتسهيلات التى قدمتها الشركة لضيوف المهرجان والشخصيات المهمة المسافرين على رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالإضافة إلى أسعار السفر المميزة التى قدمتها مصر للطيران للمشاركين فى المهرجان.
وتأتى مشاركة مصر للطيران فى المهرجان، تزامنًا مع قرار الشركة الاستمرار فى طرح الأسعار الخاصة للسفر من القاهرة إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو الأقصر بسعر 2.150 جنيه و 2.450 جنيه للسفر إلى مرسى علم أو أسوان للذهاب والعودة شاملة الرسوم والضرائب.
وأعلنت مصر للطيران عن الاستعداد لإتمام مرحلة عودة ضيوف الحدث بمجرد انتهاء فعاليات المهرجان.
جديرًا بالذكر، أن مصر للطيران تُسير حاليا متوسط 3 رحلات يومية بين القاهرة وأسوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. مصر للطيران الناقل الرسمى لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.