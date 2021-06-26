القوى العاملة: استخراج 220 شهادة قياس مستوى مهارة وتعيين 272...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 27 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 9 عمال غير منتظم ، و 9406 جنيها رعاية صحية لـ 116 عامل ، فضلاً عن تسجيل 194 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 272 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاباً من ذوى الهمم والعزيمة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1389 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 220 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال علي أبو الحسن مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي- إن المديرية تلقت 19 شكوى عمالية ، تم تسوية 4 شكاوى منها ، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء ، بالإضافة إلى 2 شكوى تم إتخاذ إجراء قانوني بشأنها ، وتبقي 10 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 57 منشأة ، وأسفر عن تحرير 18 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 274 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة .